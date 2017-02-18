巴基斯坦炸彈自殺襲擊增至88死

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巴基斯坦南部信德省（Sind）塞赫萬（Sehwan）發生自殺炸彈攻擊，許多親人聞訊痛哭。(圖片取自CNN)

在巴基斯坦信德省南部塞赫萬地區（Sehwan）地區，一座正在舉行集會活動的清真寺發生自殺式爆炸襲擊，據最新統計已造成至少88人死亡，200人受傷。

巴基斯坦南部信德省（Sind）塞赫萬（Sehwan）的紅聖卡蘭達聖殿（Lal Shahbaz Qalandar），周四（16日）晚間遭自殺炸彈襲擊，當晚寺內擠滿信徒朝拜時，1名自殺炸彈客朝女穆斯林聚集的區域丟擲手榴彈，接著引爆身上攜帶約8公斤的炸藥，炸藥中還添加螺絲釘，增加殺傷力。事發當場，目擊者稱，屍體遍野，一片血肉模糊。

伊斯蘭國組織的半官方新聞機構《Aamaq》媒體聲稱對這次攻擊事件負責，是IS恐怖分子策劃。

(中時電子報)