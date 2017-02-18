土耳其汽車炸彈爆炸 1死15受傷

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土耳其官媒安納杜魯新聞社（Anadolu）引述土國省長杜納（Gungor Azim Tuna）報導，東南部城鎮今天發生汽車炸彈爆炸，造成1名3歲幼童死亡和15人受傷。

這起汽車爆炸事件發生在鄰近敘利亞邊境的桑利烏發省（Sanliurfa）維蘭鎮（Viransehir）的1棟住有法官和檢察官建築外圍。（譯者：中央社徐睿承）1060218

(中央社)