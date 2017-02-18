杜哈女雙4強戰 詹詠然、辛吉絲爆冷落敗

詹詠然(左)與辛吉絲合影。(摘自詹詠然臉書)

杜哈女網的雙打進入4強賽，剛拿下2連勝的辛吉絲、詹詠然「辛然配」碰上烏克蘭的莎查克與哈薩克的雪薇朵娃。「辛然配」搶下首盤後卻連輸兩盤，最後以6-3、2-6、6-10敗陣，爆冷出局。

莎查克和雪薇朵娃十分勇猛，她們首輪因對手退賽而獲勝，在8強賽擊敗中國大陸彭帥與捷克女將賀拉瓦可娃的第3種子組合，接著又戰勝第1種子的「辛然配」，殺進決賽。這也是「辛然配」吞下的首場敗仗。

(中時電子報)