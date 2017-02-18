久咳胸悶喘不停！恐是菜瓜布肺 致死率更勝腸癌

常出現咳嗽咳不停嗎？如症狀常出現，最好就醫檢查比較保險。（達志影像／shutterstock提供）

PM2.5濃度高，嚴重空汙台灣近來罹患肺部疾病的人增多，但除空汙影響會影響肺部換氣、使得肺功能下降。有婦人逛賣場買菜逛不到半圈就氣喘呼呼？飯後洗碗刷鍋5分鐘就換氣困難？主婦煮夫們當心了! 可別以為這些症狀只是年紀大體力變差，久咳、胸悶、喘不停，恐怕是俗稱菜瓜布肺的特發性肺纖維化（IPF）在搞鬼！

台灣胸腔暨重症醫學會特發性肺纖維化治療指引召集人、台大醫院胸腔科醫師王鶴健指出，菜瓜布肺雖然盛行率不高，全台僅千餘位確診患者，然其發病後存活率極低，大多數病患最終難逃呼吸衰竭死亡的命運，曾被描述為「狠過癌症」的奪命疾病。

菜瓜布肺上身 5旬婦賣場購物走不完半圈？

58歲專職主婦張媽媽長期受胸悶、呼吸困難的困擾。過去最愛逛賣場、自稱購物鐵人的她，這兩年只要走個兩三個貨架就氣喘呼呼，平日飯後洗刷鍋具等比較費力的家事，對她而言都成了讓人吃不消的重度勞動，刷洗鍋具每5分鐘就要休息喘氣一會兒，被老公笑上了年紀運動不足導致的金枝玉葉「貴婦病」。

直到某天刷鍋刷到一半，因劇烈的咳嗽與換氣困難倒臥廚房被送醫檢查，張媽媽才知道自己肺部纖維化範圍已接近3/4，肺組織變得跟洗鍋用菜瓜布一樣充滿空洞又沒有彈性。

致死率更勝癌症發生率冠軍的腸癌

王鶴健醫師表示，菜瓜布肺是一種漸進性的纖維化間質性肺炎，因不明原因導致肺泡上皮細胞遭破壞、修復結疤，反覆下來導致肺失去彈性並逐漸喪失功能。由於初期症狀不明顯，病患多只感覺呼吸急促或久咳不止，因此往往錯跑至耳鼻喉科、家醫科。臨床上更常被誤診為感冒、氣喘、支氣管炎、慢性阻塞性肺疾、心臟疾病等類似疾病，延誤治療時間。

王鶴健醫師進一步說明，菜瓜布肺造成的肺功能損害是不可逆的。發病後即使經就醫治療，該疾病患者在台灣的平均存活期也僅0.9年。過去研究更指出，菜瓜布肺的5年存活率甚至低於國內癌症發生率榜首的大腸直腸癌。

因此早期的發現與治療至關重要，是延緩病患肺纖維化進程、提升患者生活品質的重要途徑。醫師也提醒，50歲以上的中高齡族群，切勿輕忽逛街家務等日常動作導致的不正常氣喘、咳嗽症狀，如症狀持續

(中時電子報)