台、日合製戲劇《台北筆記》橫濱美術館世界首演

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台北筆記排演情形。（攝影：前澤秀登，文化部提供）

文化部為鼓勵國內團體與國際藝文機構透過跨域文化專業合作，發展深化區域連結網絡，本年度補助盜火劇團與日本知名劇團「青年團」導演平田織佐合作演出《台北筆記》，2月15、16日於亞洲最大表演藝術交流平台橫濱表演藝術節(TPAM)世界首演。

16日午場演出後舉行座談會，由台北藝術節總監耿一偉、台北藝術大學林于竝教授、平田織佐一同分享本次跨國合作經驗。

《台北筆記》在橫濱美術館演出3場，門票於開賣後即售罄，叫好又叫座，我國駐日代表謝長廷、駐橫濱辦事處黏處長信士、日本國際交流基金會理事柄博子、橫濱市藝術文化振興財團代表理事島田京子及各國表演藝術團體皆進場觀賞，謝代表長廷於觀賞後與全體團員合照、為團員加油打氣。

文化部駐日本台灣文化中心主任朱文清表示，這次台日雙方戲劇合創，不僅是劇團間的交流，透過劇本改編，將臺、日雙方文化差異編織進戲劇中，更能深化交流，展現作品的價值。

《台北筆記》預計於今年9月回到台灣首演，未來有機會於華語圈巡迴演出；《東京筆記》將陸續改編亞洲地區城市版本，於2020年東京奧運匯集各版本精華演出，《台北筆記》則為該計畫揭開序幕。

(中時電子報)