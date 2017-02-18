俄軍官1875年環台足跡照片！聖彼得堡盛大展出

文化部駐俄羅斯代表處文化組組長許德明（右二）與貴賓合影。（文化部提供）

俄羅斯軍官百年前遊台灣，珍貴照片見證台灣美麗！第一位造訪台灣的俄羅斯海軍軍官伊畢斯(Pavel Ibis )在1875年環島足跡的 筆記珍貴史料及照片展「跨二世紀台灣印象之旅」，今(15)日起在聖彼得堡中央海軍博物館(The Central Naval Museum) 展出。

開幕式由中央海軍博物館副館長Aleksander Chernavsky及海軍檔案局長 Valentin Smirnov主持，現場有200多名來賓參加，場面熱絡。

開幕式中介紹出席來賓。（文化部提供）

此次展覽策展人，亦是專門研究伊畢斯軍官史料的俄羅斯社科院東方所教授劉宇衛( Valentin Golovache)表示，當時伊畢斯利用簡易地圖及指南針完成環島之行，透過隨行嚮導與當地居民溝通，紀錄台灣居民語言及風俗習慣，紀錄資料於1876年發表在俄羅斯「海洋彙編」(Sea Collection) 及德國Globus刊物上，還附有自己所畫的插圖。

劉宇衛說，根據伊畢斯的紀錄，對台灣人的熱情也留下良好印象，有時隨行嚮導不敢進原住民部落，而伊畢斯一人自己與民眾比手畫腳後即被邀請一起吃飯跳舞。

伊畢斯的環台故事亦影響兩位俄羅斯旅行家馬爾科夫(S. Malkov)與拉布丁(F.Labutin)，兩人於2014年追蹤這位軍官的腳步，循著當年旅行紀錄來到台灣，用現代化相機記錄並做比對，才有這次展覽主題內容「跨二世紀台灣印象之旅」。

策展人劉宇衛向貴賓解說台灣現況。（文化部提供）

劉宇衛進一步表示，日前他聯繫聖彼得堡中央海軍博物館時，獲館方高度興趣，博物館還到海軍檔案局找到伊畢斯海軍軍官當時服役的船艦、銅質製作的名牌及當時服役的艦長後來高升海軍上將Adm.P.P.Tyrtov資料。

馬爾科夫(S. Malkov)與拉布丁(F.Labutin)也現身開幕酒會表示，他們在3年前完全按照伊畢斯軍官的路線參訪臺灣，他們發現台灣改變太大，因為現代化建設幾乎找不到當年景物，但他倆對台灣人的好客及甜美水果印象深刻。

應邀前來參加的文化部駐俄羅斯代表處文化組組長許德明除代表文化部感謝海軍博物館舉辦這項照片展外，並期望俄羅斯民眾可透過這些照片認識臺灣的人文景致，進而到台灣觀光。

聖彼得堡中央海軍博物館是世界最早博物館之一，1709年就設立，典藏70幾萬件海軍文物，也是世界上最具規模軍事博物館。這項展覽於105年3月已於莫斯科國立東方博物館展出，廣獲好評，今年續在聖彼得堡展出2個多月，展期至4月20日。

(中時電子報)