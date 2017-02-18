美參議院確認 普魯特為環境保護署長
美國聯邦參議院今天投票確認普魯特（Scott Pruitt）為環境保護署（EPA）署長，讓這位法律專家執掌他重複控告的政府部門。
美國總統川普提名的這位環境保護署長人選，名列他引發爭議的閣員名單之列，民主黨參議員想阻攔他的確認案，卻終告失敗。
參議院以52票對46票確認普魯特出任環境保護署長。2天前，川普提名的勞工部長人選因事業和個人爭議，決定放棄爭取任職。
代表煤炭資源豐富的2州參議員－西維吉尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）和北達科他州參議員海特坎普（Heidi Heitkamp）投票支持普魯特。
共和黨籍、48歲的奧克拉荷馬州檢察長普魯特曾提出或參與十多起法律訴訟，企圖攔阻環境保護署規定，與尋求反轉污染、清潔空氣和潔淨水不同規定的產業主管和行動主義者並肩。（譯者：中央社徐睿承）1060218
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。