美參議院確認 普魯特為環境保護署長

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美國聯邦參議院今天投票確認普魯特（Scott Pruitt）為環境保護署（EPA）署長，讓這位法律專家執掌他重複控告的政府部門。

美國總統川普提名的這位環境保護署長人選，名列他引發爭議的閣員名單之列，民主黨參議員想阻攔他的確認案，卻終告失敗。

參議院以52票對46票確認普魯特出任環境保護署長。2天前，川普提名的勞工部長人選因事業和個人爭議，決定放棄爭取任職。

代表煤炭資源豐富的2州參議員－西維吉尼亞州參議員曼欽（Joe Manchin）和北達科他州參議員海特坎普（Heidi Heitkamp）投票支持普魯特。

共和黨籍、48歲的奧克拉荷馬州檢察長普魯特曾提出或參與十多起法律訴訟，企圖攔阻環境保護署規定，與尋求反轉污染、清潔空氣和潔淨水不同規定的產業主管和行動主義者並肩。（譯者：中央社徐睿承）1060218

(中央社)