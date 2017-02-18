川普提名環保署長 順利通過

川普總統的環保署長提名人普魯特 (Scott Pruitt)將出任環保署長。(圖片取自美聯社)

川普總統的環保署長提名人普魯特 (Scott Pruitt)，儘管民主黨極力反對普魯特出任環保署長，17日參議院最終以52比46票的結果確認，順利通過國會參議院同意任命，預計他上任之後環保署將出現重大變化。

奧克拉荷馬州的州司法部長普魯特（Scott Pruitt）雖然對早前不承認有氣候變遷的說法有所改變，但民主黨人及環保組織仍對他相當不滿。尤其他擔任奧克拉荷馬州司法部長時，曾對他即將領導的美國環保署提告多達14次，認為聯邦環保署的規則太多且不公平。

國會共和黨人在歐巴馬總統執政八年的時間裡，指控歐巴馬政府的環保法規過度，影響美國就業和經濟發展。他上任後預期將尋求大幅削減該署預算和人員。因此有800名環保署人員連署反對普魯特的提名。

(中時電子報)