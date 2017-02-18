東北季風稍增強 北東偶雨溫略降

今天東北季風稍微增強，北部、東部會有短暫雨，溫度也會略降。(取自中央氣象局)

今日受到東北季風稍增強影響，北部及東北部白天高溫略降3-5度，預測今天白天各地溫度，北部15-22度、中部14-26度、南部16-29度。降雨方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖則為多雲到晴。

今天有一道鋒面尾端掠過台灣北方海面，隨之而來的，也會有一些冷空氣南下，但只有北部、東部稍微受到影響，迎風面轉為比較陰沉、有短暫雨的天氣，而中南部則是維持晴朗穩定、早晚涼的天氣型態。預計這波冷空氣不強，持續時間不會太久，周日很快回到溫暖舒適的天氣。

另外提醒您未來一周的天氣變化可能會很快，下周一傍晚至下周二起，預估又會有一波東北季風南下，屆時迎風面將再度轉涼有雨，一直到下周四，會有鋒面通過，除了會有明顯降溫之外，部、東半部，以及中南部山區都有機會出現雨勢，保暖工作仍舊不能鬆懈。

至於在今天空氣品質部分，金門地區AQI為紅色警示(對所有族群不健康)，西半部地區及馬祖為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)