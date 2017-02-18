北台灣轉涼局部雨 中南部晴朗穩定
中央氣象局指出，東北季風略為增強，今天桃園以北和東半部地區雲量增多局部雨，高溫比昨天降低攝氏5到10度，高溫只有20、21度；但是中南部仍維持晴朗穩定，大約27、28度。
氣象局表示，北台灣雲量增多，桃園以北和東半部地區有局部短暫雨，外出建議攜帶雨具備用，中南部不受影響，清晨各地低溫約在14至18度間，中部空曠地區受輻射冷卻易有14度較低溫，清早外出請注意保暖。
清晨西半部和馬祖、金門有局部霧影響能見度，行車請小心，往返金馬也請留意航班資訊；台南以北、東半部、恆春半島和各離島沿海空曠地區及鄰近海域易有8至9級較強陣風，海邊活動或海上作業請注意安全。
空氣品質預報方面，金門地區空氣品質指標（AQI）為紅色警示（對所有族群不健康），西半部地區及馬祖為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060218
(中央社)
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