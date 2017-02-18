黑翻紅 美股再創歷史新高

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美股今天由黑翻紅、收盤再創歷史新高。媒體報導，卡夫亨氏食品公司（Kraft Heinz）計劃併購聯合利華公司（Unilever），推升兩檔股票走強。

道瓊工業指數終場上漲4.28點，或0.02%，收在20624.05點；標準普爾500指數上漲3.94點，或0.17%，收在2351.16點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲23.678點，或0.41%，收在5838.578點。（譯者：中央社徐睿承）1060218

(中央社)