「TW1」受訪 大談與布夏約會經歷

22歲布夏與20歲葛雷爾克，相約看NBA比賽。布夏小露性感，露出香肩和小蠻腰。(美聯社資料照)

第51屆超級盃的最大贏家，除了愛國者四分衛布雷迪，就屬這位20歲的男大生葛雷爾克(John Goehrke)。他以推特帳戶名「TW1」與網球女星布夏打賭愛國者會逆轉，結果這個百年一遇的神奇戲碼居然被他撞著了。

葛雷爾克接受《FOX》體育訪問，他表示當時這個舉動看起來並不奇怪，因為愛國者落後很多，他也不認為布夏會把這個留言當真。沒想到愛國者上演了絕地大反攻，葛雷爾克頓時信心大增，「那時大家都看到布夏同意打賭了，我想我的希望很大。」

布夏亟欲弄清楚這位「TW1」是何方神聖，發現除了他的大頭照是老虎伍茲以外，他的個人資料並沒有任何細節。但她還是硬著頭皮請經紀人與「TW1」聯絡，安排了一次「約會」。信守承諾的布夏還替「TW1」支付了機票與住宿費，包括兩張籃網隊的場邊票。

雖然布夏是個名人，但她和普通的女孩一樣，與沒看過照片的網友見面仍然忐忑不安。葛雷爾克打趣地說：「當布夏終於看到我本人的時候，她簡直開心的不得了，因為我很『正常』。」畢竟網路上發廢文又不敢貼照片的怪胎還不少，布夏顯然把期望值設得很低，長相清秀的葛雷爾克立即就博得了布夏的好感。

籃網短短兩個多小時的比賽是葛雷爾克最難忘的時光，他與布夏聊了很多運動的相關話題，並大加讚賞布夏言而有信。由於這個故事相當離奇，在兩人見面前一刻，布夏和葛雷爾克還分別先被NBA的記者攔住做了一小段訪問。葛雷爾克勉勵網路上的年輕世代：「有機會就不要遲疑，對我來說，最壞的情況只是她不會回應而已。」

葛雷爾克送布夏Tiffany耳環做為禮物，當晚他們在旅館門口道別，布夏還很高興地說願意再跟他出去玩。《FOX》記者提醒葛雷爾克：「布夏正在跟一個冰球選手交往，你不怕那傢伙拎著球棒找上門嗎？」沉醉在溫柔鄉裡的葛雷爾克回答：「我現在只想先兌現第2次約會，其他的以後再說吧。」

(中時電子報)