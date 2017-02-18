研究：愛喝咖啡助長壽

最新研究顯示，每日喝咖啡不僅可你讓你提神，還能讓你更長壽。 (圖片取自達志影像)

咖啡對人是有害還有益，經常引起爭辯，不過最新研究顯示，每日喝咖啡不僅可你讓你提神，還能讓你更長壽。

史丹福大學醫學院發表在醫學期刊「自然醫學」中的最新研究，對人體內的基因簇研究，發現「炎症蛋白」水平較高的人通常患有高血壓，血液中含有會損傷細胞的自由基，相較之下，基因簇內炎症蛋白水平較低的人，家族內通常有90歲以上的長壽老人，而這些人血液中含有「豐富的咖啡因」。

研究發現，咖啡因中所含物質可能有助擊退與心血管疾病和老化有關的「炎症過程」，讓人活得更久，攝入更多咖啡因的人，體內的炎症過程相對更不普遍。

史丹福大學微生物學和免疫學教授戴維斯(Mark Davis)表示，許多人愛喝咖啡，研究發現卻可能讓有益於人體，這讓我們很驚訝。我們展示了攝入咖啡因和長壽之間的相關性，在實驗室測試中，我們用合理機制解釋了這項發現。

(中時電子報)