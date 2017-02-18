我要評比

油價今天小漲，週線呈13年來最平穩走勢，因美國油儲創新高，抵減石油輸出國家組織（OPEC）和其他產油國減產影響。

紐約市場西德州中級原油的3月期貨價格上漲4美分，收在每桶53.40美元；4月期貨價格上漲3美分，收在每桶53.78美元。

倫敦市場北海布倫特原油的4月期貨價格上漲16美分，收在每桶55.81美元。（譯者：中央社徐睿承）1060218

(中央社)