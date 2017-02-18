地獄使者李棟旭 人氣直逼鬼怪孔劉

南韓演員李棟旭參加tvN電視劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」，飾演患失憶症的「地獄使者王黎」，他在劇中悲情卻又帶點詼諧角色，讓鬼怪迷深陷其中，也因此成為亞洲人氣男神。

在南韓演藝圈闖蕩逾18年的李棟旭，日前與男神孔劉聯袂主演的韓劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」，在南韓創下高收視率，拍攝外景地也被地方政府規劃為韓流觀光新景點。

粉絲暱稱在鬼怪劇中飾演「地獄使者」的李棟旭為「阿使」，跟「鬼怪」孔劉是「死鬼CP」，李棟旭3月即將展開的亞洲巡迴粉絲見面會首爾場，日前一開賣就秒殺，首站告捷，也可以看出阿使的火紅程度。

「死鬼CP」到底有多受歡迎呢？根據南韓媒體在2月14日情人節前公開的「最想向他表白的男星」調查結果，夯劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」中飾演「鬼怪」的孔劉以40%得票率稱冠，而同劇中飾演「地獄使者王黎」的李棟旭則緊追在後，以34%排第2位。

從調查結果也可看出，李棟旭的人氣似乎堪比「雲畫的月光」的朴寶劍、「太陽的後裔」的宋仲基等亞洲男神級演員。

1981年11月6日出生於首爾的李棟旭，1999年透過參加模特大賽出道，同年11月以校園劇「學校」（又名：搞怪高校生）踏入演藝圈。

畢業於韓國世宗大學電影藝術學系、中部大學言論放送藝術學系的李棟旭，身兼演員、主持人、模特兒數職。2003年，以「迴旋木馬」的青年歌手「朴成彪」一角獲得當年SBS演技大賞新星獎。2004年，因在「說不出的愛」中演繹「安政桓」一角，逐漸打開知名度。

李棟旭真正躋身一線男主角的作品，是2005年與李多海搭檔主演的電視劇「我的女孩」；他隨後於2006年首度登上大銀幕演出「阿娘」。

2007年，李棟旭參加電影「最強羅曼史」演出，2008年，與女團S.E.S出身柳真主演電影「那男子的書198頁」；同年也演出家庭倫理劇「甜蜜的人生」。

李棟旭於2009年8月完成電影「大醬」後，即入伍服役，並在2011年6月20日結束兩年兵役，以電視劇「女人的香氣」重返演藝圈。

2012年李棟旭進軍綜藝界，主持「強心臟」節目，傑出的表現讓他榮獲當年度最佳新人主持大賞，但他還是沒有忘情戲劇，2013年，首次挑戰古裝劇「天命」，在劇中扮演醫官「崔元」一角。2014年2月，拍攝首部3D短劇「江口的故事」，同時接下MBC週末劇「Hotel King」，飾演酒店總經理「車載元」。

2016年底推出的「鬼怪」電視劇，意外讓李棟旭晉升為韓流男神，繼宋仲基、朴寶劍之後，即將展開亞洲巡迴粉絲見面會，可見地獄使者的人氣已今非昔比。1060218

(中央社)