2月18日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●國道翻車意外 蝶戀花老董譏司機：人為財死

國道遊覽車翻覆造成33死後第5天，蝶戀花旅行社負責人周比蒼、周繼弘父子及友力通運負責人黃河清，昨日上午一同現身記者會，對於事件重創旅遊業、打擊消費者信心，鞠躬向社會道歉，但周比蒼會中脫稿失言，指司機過年上班有雙倍薪水，「人為財死，鳥為食亡」，引起台下家屬憤怒不滿、一度與周比蒼爆口角。

●不認「一中及九二共識」陸媒：台灣參加WHA、ICAO 別想了

中共黨媒《人民日報》海外版昨發表評論說，兩岸間如果沒有「九二共識」這基礎，「台灣取得國際空間的機會為零」。文章直指，「世衛大會（WHA）、國際民航大會（ICAO）等，就別想了。蔡當局執政下，一切只有越來越限縮的份。」

●「美軍進駐」是誤導說法 司徒文：駐AIT 只是小護衛隊

美在台協會（AIT）內湖新館將有美國海軍陸戰隊進駐維安，AIT前處長司徒文昨接受廣播節目訪問時表示，目前外界所指的「美軍進駐AIT」說法並不正確，有誤導嫌疑，會來的只是小型護衛隊（Squad），並非大規模部隊（Troop）。

重點要聞

●無良老闆：人為財死 翻車33死 狂言司機想賺錢不請假

蝶戀花旅行社武陵賞櫻團周一在國5發生重大車禍，造成33死11傷，蝶戀花創辦人、也是實際經營者周比蒼在神隱4天後，昨首度出面道歉，承認遊覽車和駕駛為他本人（指蝶戀花）所有，但當被質疑讓罹難駕駛康育薰從除夕起違法連跑14天車時，周竟稱因過年薪水加倍、沒司機請假，「人為財死、鳥為食亡」；還說多日未出面是「謀定而後動」等共六大驚世語錄，離譜發言引發外界痛批畜生、沒人性。

●家禽禁宰7天 今起恐缺貨

為防堵禽流感疫情，農委會宣布家禽自昨中午12時起禁宰禁運7天，《蘋果》昨走訪全台傳統市場觀察，北市家禽批發市場前夜趕工宰殺近10萬隻雞鴨供應民生所需；市場攤商則忙備貨，但也有人乾脆公告休7天假，或抱怨政府防疫不力拉攤商陪葬。菜籃族也搶買，憂心缺貨價揚。農委會說，土雞、肉鴨、肉鵝的衝擊最鉅，依現有庫存量，恐今就缺貨。

●撇黨產 婦聯會捐280億

政府追討國民黨及其附隨組織不當黨產，中華民國婦女聯合會成為標的之一。婦聯會昨發表聲明指出，將從總資產381億元中，提取280億元捐作公益，其中160億元給政府長照主管機關專款專用、60億元給各社福機構、60億元給振興醫院設長照中心，但不當黨產處理委員會強調，四月還是會辦理婦聯會是否為國民黨附隨組織的聽證會，並嗆若「全數還財於民，民眾會更感到誠意」。

重點要聞

●反駁不當黨產 婦聯會將捐280億做公益

不當黨產處理委員會強勢清查國民黨黨產，中華民國婦女聯合會也成目標。婦聯會昨天宣布，將把現金資產總額三百八十一億元中的二百八十億元，分別捐予政府長照機構、社福團體與振興醫院，延伸婦聯會關懷社會公益宗旨。

●美卿提勒森 會見陸外長王毅

美國國務卿提勒森昨天在德國波昂會見中共外交部長王毅，討論中美關係、北韓核試驗等議題。這是美國總統川普上任使兩國關係緊張以來，中美最高層級官員會面，一般推測兩人會面主要是為「川習會」鋪路。

●台南水雉園區染H5N6 封園14天

防止禽流感疫情延燒，農委會公布全台禁宰、禁運的首日，台南市卻傳出官田區水雉生態教育園區內的小水鴨感染Ｈ５Ｎ６，台南市府昨天公告封園十四天，是這波疫情被迫封閉生態公園的首例。

重點要聞

●婦聯會將捐280億 黨產會籲381億全捐

行政院黨產會現正調查婦聯會是否為國民黨的附隨組織，婦聯會昨聲明強調不是任何政黨的附隨組織，並宣布將捐出總資產三百八十一億元中的二百八十億元，投入長期照顧及公益用途，其中捐出六十億元給財團法人振興醫院。對此，黨產會認為，婦聯會應將全數資產捐給國家，做為長照基金，而非捐給自家主委經營的振興醫院，且資產若被認定為不當取得財產，未來黨產會也可行使追徵權。

●閨密案延燒 三星少主收押

三星集團（Samsung）少主李在鎔捲入總統朴槿惠「閨密門」行賄醜聞遭到調查，昨南韓法院准予羈押，震驚南韓財經界。三星是南韓最大集團，超過二三○○億美元的總營收占南韓ＧＤＰ（國內生產毛額）產值近五分之一，旗下公司市值就占南韓股市近三分之一；根據韓聯社報導，李在鎔被捕後，三星短期間的決策與營運恐難免受阻，也使得全球五十萬人組成的「三星家族」暫失掌舵者。

●關說警察銷單 林武忠丟高市議員職

民進黨高雄市議員林武忠為計程車司機作選民服務，要求警方銷毀罰單，最高法院維持高雄高分院更四審見解，認為林武忠服務處傳真警方的請託單，都註明要銷單，而請託民眾也承認事後即未收到罰單，故依貪污條例的圖利罪，判林武忠一年半徒刑、褫奪公權兩年、緩刑四年，支付國庫八萬元，全案定讞；林男雖不用坐牢，但喪失議員資格。

(中時電子報)