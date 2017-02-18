慘！昔MVP 竟乏人問津

霍華曾單季敲58轟，生涯4年超過136打點，是費城人超級重炮。(美聯社資料照)

莫努曾獲國聯打擊王，生涯3季逾30轟，4季超過100打點，是雙城前看板球星。(美聯社資料照)

(08:20更新 補充霍華數據和年薪2500萬美元)大聯盟春訓已啟動，但美聯前MVP的莫努(Justin Morneau)和國聯前MVP的霍華(Ryan Howard)至今竟然沒球隊要。莫努曾是雙城隊看板球星，摘2006年美聯MVP，2006、2008年奪美聯一壘手銀棒獎，2014年以3成19打擊率，奪下國聯打擊王。

一壘手霍華，是2006年國聯MVP，大聯盟13年全待費城人。霍華有4季超過45轟，其中1年敲出驚人的58轟，2度搶下全壘打王；生涯有4年灌進超過136打點，3次榮膺打點王。可惜到目前，還沒有找到頭家。

35歲的莫努，去年在白襪只出賽58場，打擊率2成61，有6轟、25打點。他已接受加拿大隊徵召，若經典賽有好表現，有機會重回大聯盟。霍華去年出賽112場，25轟、59打點，但打擊率只有1成96；這位37歲重炮，上季薪水高達2500萬美元。

(中時電子報)