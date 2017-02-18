保羅沃克車禍身亡 保時捷：好消息！

保羅沃克先前車禍身亡，但保時捷聽到GT跑車又毀一台，竟覺得是好消息。（圖／達志影像）

《玩命關頭》男星保羅沃克2013年時因乘坐好友駕駛的保時捷Carrera GT，沒想到車子撞上路樹起火，他逃生不及被燒死。事後保羅沃克的家人控告保時捷設計不良，沒想到近來一份保時捷內部信件曝光，裡頭竟提到「又一輛GT撞毀了，這是好消息！」讓家屬與粉絲不能接受！

近來八卦網站《TMZ》公布一份保時捷的內部信，內容提及GT跑車全球僅有1280台，而在2004年開始販售後，短短兩年就售出200台，。因此當保羅沃克車禍消息曝光後，竟有內部員工稱這是好消息，「這樣其他台就顯得更稀有。」

但這樣的內容卻讓保羅沃克家屬非常不能接受，律師更指出保時捷在訴訟文件上都有竄改痕跡，甚至指控保時捷早就知道設計有問題，卻為了銷售業績選擇隱瞞，讓人無法接受。

(中時電子報)