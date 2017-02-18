把文官打成豬狗不如 羅智強：蔡政府還想施政？
昨天(16日)前總統府資政陳庚金在公開演講致詞說：「叫現在的軍公教人員能撈就撈，能混就混，大家來拖垮這個政府。」對此，前總統府秘書長羅智強評論，出現激烈言論，顯示被汙名化的軍公教正在失控。
羅智強昨夜在臉書發文，為陳庚金的講話緩頰。他表示，陳庚金説的應該是氣話，不妨道歉就好，反倒是民進黨嗆聲公務員的政務官，是否有反省過？而現在，蔡英文把文官打得士氣全消，還期待未來能推動政務嗎？
羅智強全文如下：
我相信，陳庚金説的是氣話。但他的話説的不得體，就不妨道歉。讓大家知道，國民黨的人是有認錯勇氣的。
不像民進黨，那位嗆聲公務員「包圍愈多砍愈多」的段宜康，赤裸裸地恐嚇合法集會的人民，這種公然恫嚇及煽動仇恨的言論，民進黨有人要他出來道歉嗎？蔡英文有約束過他的黨內公職嗎？
相反的，開始出現激烈言論，蔡英文難道沒有警覺，被壓迫者，被汙名化的軍公教族群，情緒正在失控嗎？蔡英文好好看看今天的中時社論吧！
「蔡英文把三級機關首長改為可政務任用，限縮了事務官升遷歷練的管道機會，讓文官心寒；而不顧信賴保護把軍公教「汙名了再上」的年金改革，更讓公務員齒冷，一旦文官的士氣瓦解，政府的身體即陷於癱瘓，再高遠再偉大的政策也難以執行。」
政務官是政府的腦，事務官就是政府的身體手足，把文官全部貶得豬狗不如，打得士氣全消，就是自斷手足，蔡英文還能期待政務推動嗎？948794蠢！！
http://opinion.chinatimes.com/20170217005644-262101
(中時電子報)
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