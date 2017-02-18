日殖民殺60萬台灣人 謝龍介：綠卻親日仇共？

台南市議員謝龍介。（報系資料照 黃仲裕攝）

國民黨中常委、台南市議員謝龍介17日表示，蔡政府上台兩岸陷入僵局，就想靠美國靠日本，但日本在殖民台灣期間，屠殺了台灣50、60萬人，民進黨卻講日本人多好、仇恨共產黨，這樣對嗎？

謝龍介17日陪同國民黨主席參選人郝龍斌在台南拜票，下午在自己的服務處前演講。中評社報導，謝龍介有感而發表示，兩岸好不容易有今日的基礎，現在蔡英上台做了半年多，民調卻比馬英九還差，看民進黨過去是如何批馬，這是還馬英九公道。

謝龍介並指出，蔡英文上任後，許多政策也還是遵循馬政府的做法。但蔡政府看兩岸動盪就想靠美國，但美國要與中國大陸和好，蔡又想要靠日本？日本在殖民台灣期間，屠殺了台灣50、60萬人，民進黨要講日本人多好也罷，但要仇恨共產黨對嗎？

(中時電子報)