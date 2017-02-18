教瘦身操挨轟「會害死人」 KIMIKO：被否定很傷人
藝人KIMIKO日前透過影片教人瘦身，號稱只要4分鐘就能見到成效，未料不僅被祖雄打臉，就連健身俱樂部「館長」也表示「會害死人」，痛批她霸凌整個業界，面對這一連串風波，KIMIKO昨晚透過臉書表示，自己並非無感，但被全盤否定的感覺好傷人。
KIMIKO開頭問道「只要努力運動，就一定會得到漂亮嗎」？其實答案並非肯定句，她透露曾經歷辛苦埋頭努力的過程，拼了命向旁人證明自己有多努力，未料卻沒有和預期結果一樣，更換來二敗俱傷的下場，甚至還被冷嘲熱諷「為什麼都聽不懂我想要的是什麼，我沒有要這樣的努力啊」，讓她不諱言表示「被全盤否定的感覺好傷人，好傷心。是不？我懂」。
身為一名老師而言，KIMIKO表示有責任帶領大家認識這份快樂以及自信，被陪伴大家逐漸成長，在累積到一定經驗時會適時放手，從旁觀察身體差異性，協助學生作出自己選擇，對她而言這就是身為老師最大驕傲，也呼籲再爭下去沒有輸贏，只會徒留不堪的場面，對她而言自己的身分，僅是陪著大家走向運動的「擺渡人」如此單純。
(中時電子報)
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