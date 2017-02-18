長榮航空訂購的波音新機 正式發表
航空巨擘波音（Boeing）公司的客運新機種「夢想客機」（Dreamliner）787-10今天正式發表，包括台灣長榮航空等9家航空公司，都是787-10的買主。
波音787-10號稱787系列型號最大的機種，質材採用輕量化的碳纖維等，大幅減輕機身重量，機艙內設置最新型氣體過濾系統及升級的空氣壓縮機等設備，大幅提高機艙內空氣清淨與濕度，噪音也比同型機種減少60%的比率。
波音公司指出，預計波音787-10將在數週內試飛，2018年開始陸續交貨，目前已接獲149張訂單，分別來自9家航空公司，包括台灣的長榮航空（EVA Air）。
此外，新機發表儀式在南卡羅來納州（South Carolina）的北查爾斯頓（North Charleston）舉行，2009年10月，波音選定在此興建第2個組裝系列夢想客機的廠址，當時這塊地還是未開發的荒蕪。
美國總統川普曾嫌波音打造的總統專機太貴、賺太多，如今卻是新機發表儀式受邀的座上賓。
因川普誓言要把外流的工作機會找回給美國勞工，波音公司執行長穆倫伯格（Dennis Muilenburg）在發表儀式特別提及，不過短短數年，波音團隊使曾經是未開發的所在，轉變為組裝787系列與提供美國人數千工作機會的航太設施。1060218
(中央社)
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