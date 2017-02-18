川普槓媒體：美國人民之敵
美國總統川普今天進一步攻擊媒體，在推文中形容媒體是「美國人民之敵」。
法新社報導，川普抵達他佛羅里達州馬阿拉哥（Mar-a-Lago）別墅後不久，即在限制推文在140個字母之內的推特（Twitter）開砲。這是川普連續第3週在馬阿拉哥度週末。
川普寫說，「假新聞媒體（失敗的@紐時、@NBC新聞、@ABC、@CBS、@CNN）不是我的敵人，而是美國人民之敵！」
川普先前發的推文鎖定「紐約時報」（New York Times）、美國有線電視新聞網（CNN）、國家廣播公司（NBC）和「許許多多」媒體，結尾還不忘感嘆「有病！」（SICK!）
不過他隨即刪除推文，改po最後版本，還在黑名單上多加兩個「敵人」。
美國許多總統都批評過媒體，但川普的用字更趨向世界各地獨裁領袖的批評水準。
川普昨天召開冗長記者會，期間譴責埋怨媒體，並把他上任1個月來的種種問題歸咎於媒體。
上任這4星期期間，川普的國家安全顧問下台，內閣提名人選放棄資格，核心移民政策在法院碰壁，還遭遇資訊外洩的浪潮。（譯者：中央社蔡佳敏）1060218
(中央社)
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