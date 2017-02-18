美財長與陸通話 強調雙邊經濟須平衡
美國財政部長梅努欽已與中國大陸多位主管財政事務與貨幣政策的相關官員通話，根據美方新聞稿，梅努欽向中方強調朝實現「更平衡」雙邊經濟關係的重要性。
美國財政部今天公布新聞稿指出，梅努欽（StevenMnuchin）已分別與大陸國務院副總理汪洋、中共中央財經領導小組辦公室主任劉鶴、中國人民銀行行長周小川及財政部長肖捷通電話。
這是梅努欽上任後首次與中方財政相關官員接觸。
美國總統川普在競選期間嚴厲批評中國操縱匯率，傷害美國經濟與企業，儘管川普上任後並未如競選時所言，立刻宣布中國為貨幣操縱國，但美國財政部照慣例應於4月公布「美國主要貿易夥伴外匯政策」報告，外界關注，屆時川普政府會如何評價包括中國在內的國家外匯政策。
而新聞稿中提到，梅努欽在和所有中方官員通話時強調，美中須朝實現「更平衡」雙邊經濟關係的重要性；他也期待能在任上促進美中強化交往，承諾將與中國透過雙邊與多邊論壇、全面就一系列的經濟、財政、貿易與投資及處理非法金融的議題合作。
他還說，兩國在關鍵問題上展現領導力、不但對各自國家有益，全球經濟也受惠，他也讚揚汪洋在管理雙邊經濟關係中扮演的重要角色，並表示願密切合作。
美國主要貿易夥伴外匯政策在去年10月的報告中點名並將中國、日本、南韓、德國、台灣及瑞士列入操縱外匯的觀察名單。1060218
(中央社)
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