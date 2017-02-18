世衛：巴西新增黃熱病例呈減少趨勢

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世界衛生組織（WHO）指出，巴西黃熱病新增病例呈大幅減少趨勢，但維持旅客前往巴西特定危險地區前需注射預防針。

世衛組織今天公布數據指出，今年第2周，巴西共有80件有關黃熱病症狀的新病例；隔周減至50例；第4周20例；本周不到5例。

世衛組織與泛美衛生組織合作完成的報告指出，根據流行病周和各州病例分布情況，觀察到呈下降趨勢，「但未來幾周仍需持續監控，以判斷此一趨勢是否繼續存在。」

世衛組織指出，2016年12月1日至今年2月15日，巴西共記錄1236件黃熱病例，其中243件已證實，造成197人死亡；108件排除可能性，885件尚在分析中。

儘管黃熱病是巴西的流行性疾病，但這次爆發的疫情是最近幾十年來最嚴重。

雖然新病例呈下降趨勢，疑似病例卻持續增加，世衛組織仍不敢掉以輕心。巴伊亞（Bahia）、聖埃斯皮里圖（Espirito Santo）、米納斯吉拉斯（Minas Gerais）、北大河（Rio Grande do Norte）、多干定（Tocantins）等都記錄有黃熱病例。

除了巴西，世衛組織指哥倫比亞、祕魯和玻利維亞也記錄疑似有病例，且散播的危險持續存在：至少1名玻利維亞的病患在感染期間離開國境。

另1項危險因素是動物之間傳播病毒，主要是巴拉圭、玻利維亞、阿根廷和烏拉圭。1060218

(中央社)