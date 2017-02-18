改寫課本？科學家在紐西蘭下發現世界第八洲
地球有七大洲課本這樣寫、老師這樣教，網路搜尋也是這樣的結果，但科學家的最新發現，可能改寫地理知識。根據《美國地質學會期刊》發表內容，在紐西蘭周圍發現了一塊名為「Zealandia」的新大陸，可能成為世界第八大洲。
我們所七大洲從大到小為：亞洲、非洲、北美洲、南美洲、南極洲、歐洲和大洋洲。其中，而大洋洲包含了澳洲、紐西蘭和南太平洋上的一些島嶼。
科學家表示，紐西蘭底下有一塊面積達500萬平方公里的大陸。雖然大陸有94%面積浸沒在海水下，只有幾個地區露出海面，包括其最高峰就在大家熟知的紐西蘭。科學家們將它命名為「Zealandia」
報告指出，Zealandia具備地球另7洲的主要特徵，包括：比周圍地區更高的海拔、獨特的地理地質、區域劃分明確、具有比普通海洋地殼更厚的地塊等。研究人員認為應承認這塊大陸為世界第八洲。
科學家說，這塊大陸原本屬於岡瓦那大陸（Gondwana）的一部分，但在大約1億年前脫離。雖然大部分沉在水裡，卻還保持完整，有助於探索大陸地殼的融合與分裂。
「Zealandia」中心位於紐西蘭，是一個廣大的大陸地殼，三大主要陸塊，包括紐西蘭的北島和南島，以及法屬新喀里多尼亞（New Caledonia）。Zealandia一詞最早在1995年由美國地球物理學家Bruce Luyendyk提出。
(中時電子報)
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