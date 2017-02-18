巴西智慧型手機市場下跌16%

我要評比

國際資訊科技業調查及諮詢公司顧能（Gartner）數據指出，2016年巴西共售出4340萬支智慧型手機，較2015年下跌16%。

巴西智慧型手機市場表現差，主要受到經濟危機和巴西幣貶值等因素影響，致使廠商著重發展較先進且利潤較高的手機，價格較低的陽春型手機則被棄置一旁。

然而，巴西消費者的主要需求仍是陽春型智慧型手機，許多人也延遲換新手機。

顧能公司調查顯示，南韓三星再次領先巴西智慧型手機銷售市場，維持市占率38.2%，相當於售出1660萬支手機。

中國聯想自收購巴西大眾化品牌摩托羅拉後，市占率從2015年19%擴大至2016年19.8%，銷售排名第2。

南韓LG排名第3，市占率10.4%。

美國蘋果iPhone手機排名第5，市占率從2015年4.5%躍升至2016年5.6%，主因是擁有忠實用戶，只要有新機型上市就會換手機；另外還推出iPhone 6S 的「便宜版」iPhone SE。

顧能調查還指出，2016年巴西共售出390萬支功能較簡單的手機，較2015年下跌39%。1060218

(中央社)