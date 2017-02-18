受環保爺爺感動 幼兒園齊力大改造

新竹市63歲老爺爺彭振鋒，平日主動清理新竹市幼兒園的環境，他的愛心感動園內師生與家長，全體決定投入校園環境改造，成為另類「戶外教學」課程。

彭振鋒的4個孩子都畢業於新竹市幼兒園，因此對竹市幼有著濃厚情感，平日主動抽空到校園清理環境，也透過接枝及移栽方式，打造花團錦簇的校園，讓校園環境煥然一新、綠意盎然。

彭振鋒的愛心，讓整間幼兒園家長相當感動，因此全體投入環境改造，師長與家長們牽起孩子的手，共同進行校園大改造，有的人忙於撈落葉、除草，有的人幫忙種植栽，一起維持彭爺爺打造的景致，也藉此更認識校園環境，親近大自然。

彭振鋒說，雖然辛苦，但只要看見孩子在舒適的校園學習，就覺得忙得很有意義，也常聽到孩子稚嫩聲音向他打招呼或道謝，「心裡感到特別溫暖」。

「寓教於樂是最佳的幼兒教育」竹市幼兒園長彭欣怡表示，多虧彭振鋒爺爺的熱心協助，讓校園能保持最美的樣子，彭爺爺和環保志工家長們不只打造美麗的綠意校園，更給孩子有「動手做」的機會。

幼兒園表示，未來也將持續跟隨彭爺爺的腳步，各班家長每週輪值擔任環境志工團，將「大手牽小手一起愛護環境」的文化不斷傳承，並從校園慢慢向外擴及西門里，形成校園、社區的良好互動循環，不僅展現爸媽、阿公阿嬤對小朋友的愛，亦是關懷在地生活態度的最佳身教。

竹市府教育處則表示，志工的身教不僅讓幼兒體會父母、阿公阿嬤的愛，透過長幼攜手一起愛護環境，小朋友手部小肌肉得到了發展，亦培養在地關懷的人文素養。

市府教育處也感謝彭振鋒及志工團的付出，希望未來持續結合西門里社區力量，將愛校、愛家的綠化志工持續擴及社區，打造良好的校園鄰里關係，形成正向循環的力量。1060218

(中央社)