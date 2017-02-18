屏東演藝廳南國文創音樂節起跑

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去年底開幕的屏東演藝廳，售票場次平均達到8、9成銷售佳績，屏東縣政府文化處表示，今年上半年屏東演藝廳推出「南國文創音樂節」，首場今天起跑。

文化處表示，今年首場售票節目今天登場，由南台灣交響樂團與振宗藝術團、屏東作曲家劉聖賢合作演出「永恆的生命」，將民間陣頭藝術、關公媽祖信仰與現代交響樂結合，呈現具有本土文創特色的跨界節目，目前票房已售出9成。

文化處表示，後續一直到6月還有「山與海的兒女：屏東在地原創音樂會」、田園樂府樂團的「台灣民謠經典再現音樂會」、管風琴推廣音樂會、國家交響樂團（NSO）、台灣交響樂團（NTSO）、台北市立交響樂團（TSO）等團體的表演。另外，還有鋼琴名家薛巴柯夫及大提琴名家克尼亞瑟夫等的獨奏會。

演藝廳實驗劇場，上半年也推出大鍵琴寶寶親子音樂會、兒童音樂講座：從巴洛克音樂玩出專注力、巴洛克歌劇示範音樂會、小人物狂想曲2017巡演、橄欖葉劇團「阿嬤，笑一個」等節目。詳細日期請上「屏東演藝廳」粉絲官網。1060218

(中央社)