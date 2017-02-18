妖怪村咬人貓麵包 旅展熱賣排長龍

妖怪村限定版「咬人貓麵包」在旅展熱賣，吸引民眾大排長龍搶鮮。（黃國峰攝）

2017台中春季國際旅遊大展昨天登場，妖怪村為拚人氣，在展場販售在妖怪村才能吃到的限定版「咬人貓麵包」，吸引民眾大排長龍，在旅展期間每天上午10點30分與下午2點30分這2個時段天天都有，讓民眾搶鮮。

妖怪村指出，在溪頭妖怪村裡，有個與咬人貓麵包互別苗頭的美食，老松林餅舖的「溪頭餅」，由日本藍帶學院認證，擁有30年製餅經驗的黃棟樑師傅，以妖怪村創辦人松林勝一的故事為基底，開發而成，是個充滿香味與溫度的絕佳伴手禮。

「咬人貓麵包」數量有限，因此加場推出咬人貓蛋塔，墨魚製成的塔皮，加上新鮮咬人貓葉塔汁，濃郁蛋香，令人垂涎三尺。

這次旅展更推出今年特別打造6間「密室逃脫主題房」，每間主題風格截然不同，房內處處暗藏玄機，挑戰腦袋激盪的極限。歡迎親子入住解謎，讓解謎過程成為家人間最美好的回憶，歡迎民眾到旅展會場，走訪妖怪村主題區。

(中時)