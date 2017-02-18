日式懸疑推理當紅！東野圭吾、湊佳苗搶攻台灣出版暢銷榜

台灣出版業不景氣已久，想知道台灣書迷喜歡哪種類型的書籍嗎？（圖為民眾在2017台北國際書展閱讀書籍，林宜靜 攝）

對日劇迷而言，每檔日劇、特別劇總會有警察、偵探、推理，其中又以改編為大宗，除日本推理小說之父江戶川亂步、本格派解謎大師橫溝正史和社會派大師松本清張歷久不衰。近年來興起的日本推理作家東野圭吾、湊佳苗作品不僅日本電視台搶拍，連帶著台灣出版暢銷榜也屢屢看到他們名字，由此可見，影視翻拍小說，對出版有一定影響力，另也可看出台灣人對懸疑、推理等類型小說的喜愛。

從韓劇《Signal信號》、《Voice聲命線》，台灣網友熱議嫌疑犯的本土劇《天黑請閉眼》，到柯南道爾偵探小說改編的歐美影集《新世紀福爾摩斯》，這些所謂的「燒腦懸疑劇」都成功造成話題。

不僅是電視劇，根據誠品書店最新一期的暢銷榜單翻譯文學TOP10中，懸疑推理類小說佔了一半，包含東野圭吾的《人魚沉睡的家》、《平行世界的愛情故事》、《解憂雜貨店》、《拉普拉斯的魔女》及湊佳苗的《反轉》；而華文創作的暢銷冠軍，同樣由九把刀懸疑新作《殺手，勢如破竹的勇氣》拿下，類型小說近期可說是夯到最高點！

曾入圍愛倫·坡獎（Edgar Awards）最佳小說獎的日本小說家東野圭吾，是誠品暢銷榜的常勝軍。在去年推出的懸疑推理小說《拉普拉斯的魔女》，融合了科幻元素，一名能掌握力學規律、進而預測未來的少女，不斷在死亡事件中牽扯出謎團。

這種結合推理與科幻元素的故事，也出現在韓劇《Signal信號》中，縝密劇情讓觀眾看得欲罷不能。而湊佳苗新作《反轉》中宛若漫天旋風的情節與真相，則讓人猜不透結局，如同本土劇《天黑請閉眼》不到最後一刻猜不出真正的兇手。

以殺手系列著名的九把刀，新作品《殺手，勢如破竹的勇氣》也在華文創作榜中獨樹一幟，出版後更迅速攻下TOP1寶座。殺手是九把刀的系列小說，每本小說各有不同的人物情節，彼此卻又安排了一些巧妙串聯，十分受到讀者歡迎，系列作之一《殺手，風華絕代的正義》中的角色歐陽盆栽，更曾改編成電影《殺手歐陽盆栽》，創下千萬票房佳績。

誠品書店最新一期暢銷榜單，還有新海誠在去年爆紅的動畫電影《你的名字》書籍，以及《小說 言葉之庭》。另外，村上春樹旅行散文《你說，寮國到底有什麼？》，收錄了他走訪7國11地的紀行隨筆；至於住野夜的人氣小說《我想吃掉你的胰臟》除了去年獲得本屋大賞TOP2，今年夏季也將在日本推出真人版電影，由小栗旬與北川景子等人主演。

從進來日劇翻拍小說，還有台灣出版市場中窺見日本暢銷書，不難看見其實影視魅力對出版市場有其助益！然有趣的是，日劇在台灣還有一定人口市場，而大多數「哈日族」看日劇的管道也是從網路，看完日劇有興趣的人，也會去書店翻書、購書。反過來說，無形中台灣出版市場也是受數位化增加銷量。

但從長期觀點看來，，台灣出版市場已急速萎縮，如何開發台灣新作家、創造新潮流是當前出版人重要課題！除了日本作家在台受歡迎，也盼台灣出版市場更熱絡，從寒冬中再創新奇蹟！

(中時電子報)