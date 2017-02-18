人力風力都能發電 能源科技這樣教

我要評比

能源議題世界關注，甚至是大國角力的關鍵，台灣培育下一代及早認識能源知識，選出21所基地學校，在校園中擺設人力發電腳踏車、風力發電機等，讓學生一邊玩一邊學。

台中市德化國小把能源科技融入校園環境，整個學校就像一個科學教育館，從發電腳踏車、風力發電機，到屋頂上的太陽能發光板，以及同時使用風力、太陽能的「風光互補」路燈等，讓學生隨時可以接觸。

不只是買設備，德化國小還努力做教材、教案，將上述設施串連成體驗教學地圖，獲得能源教育績優學校傑出獎肯定。

高雄市陽明國小空出5間教室的面積設置「綠能館」，並結合創客（Maker）教育，讓學生動手做一些小工具。台東縣廣原國小則是設置了能源科技教育空間，讓偏鄉孩子也能接觸最新科技。

教育部表示，21所基地學校會密切和鄰近的大專校院合作，一同規劃教育模組、學校本位課程，讓區域內的其他學校一同參與，擴大影響力。1060218

(中央社)