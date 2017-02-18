行政執行署檔案展 嘉檢展出
法務部行政執行署成立17年來，為國家徵起近新台幣5000億元欠稅及罰款，為了讓民眾了解成果，將自18日起在嘉義地檢署展出成果及檔案。
行政執行署嘉義分署表示，執行署專門催收欠稅、健保費、罰鍰及各項規費，17年來共為國家徵起近5000億元，這些成果都可在「執行有愛．公義無礙」檔案展中看到。
行政執行署嘉義分署表示，這次展覽內容包含行政執行制度變革、引進企業化經營理念、滯欠大戶的強制執行、獎勵檢舉制度的緣起與運作、禁奢條款的產生等，是一項有系統的展出。
曾獲第12屆「金檔獎」的嘉義分署，也將展出歷年執行過的重大案件，例如「民國94年韓國化學輪污染我國海洋事件」、「張大千1980年畫作『富春山居飛瀑潑彩圖』拍賣」等案件。
行政執行署嘉義分署表示，分署自成立以來，已為轄區的嘉義縣市及雲林縣等移送機關增裕國庫收入126億1500多萬元，歡迎民眾前往參觀成果及檔案，共同為執行成果做歷史見證。1060218
(中央社)
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