世大運培訓選手賴嘉一 感謝父親啟蒙

台北世大運高爾夫培訓選手賴嘉一，因比賽常離家，感性的他感謝父親啟蒙，希望可成為優秀選手；他形容，高爾夫運動風格深化自己個性，就算離開運動場，處事態度也一樣謹慎。

來自嘉義的賴嘉一目前就讀國立體育大學，常因比賽離家在外，與家人相處時間少，日前接受台北廣播專訪時，特別點播「爸爸媽媽」，他說，歌詞中「爸爸媽媽給我的不少不多，足夠我在這年代奔波，足夠我生活」，反應他的心境。

賴嘉一也提到，高爾夫運動，每1洞都有1個標準桿數，用最少的揮擊次數打完所有洞的選手，就可獲得最佳成績，他也介紹簡易的入門術語，分別有標準桿（Par），低於標準桿1桿就是博蒂（Birdie），低於2桿則是老鷹（Eagle）。

至於為何選擇高爾夫運動，賴嘉一說，感謝父親啟蒙，希望有朝一日可成為優秀的高爾夫選手。

「高爾夫是一種樂趣、一場遊戲、一種自我挑戰」，賴嘉一說，高爾夫是相當具挑戰性的運動，集結策略、技巧及心理抗壓性，求勝沒有捷徑，必須面對不同場地選擇最適合的武器，揮擊進攻下一個洞口。

他形容，高爾夫的運動風格深化為他的個性，使自己在離開運動場時處事態度一樣謹慎。

身為世大運培訓選手，賴嘉一說，世大運會有許多國家的菁英參賽，尤其這次在台灣舉辦，想爭取代表台灣參賽，未來還有2場世大運資格選拔賽，在教練團隊與家人支持下，會鞭策自己一定拿下參賽資格。

年紀輕輕已有10年高爾夫球齡的賴嘉一，其實選手生涯並非一路順遂，賴嘉一說，自己個性比較悶，遇到成績不理想，會悶在心中，且不斷怪罪自己，無形間帶來更大壓力，還好在大學遇到教練團隊「Allen's golf」，主教練及其他的專業教練給予技術指導與心態調整。

他說，與其自己悶著懊惱，不如面對改進，才是能有效提升自己的實力。1060218

(中央社)