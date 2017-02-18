同志紀錄片《日常對話》獲柏林影展泰迪熊獎

紀錄片《日常對話》是導演黃惠偵與她的同性戀母親的家庭故事，獲得今年德國柏林影展泰迪熊獎。（黃惠偵提供）

泰迪熊獎的官方推特貼出《日常對話》的得獎訊息。（翻攝自網路）

台灣紀錄片傳來捷報！《日常對話》在德國時間17日晚間得到今年德國柏林影展泰迪熊獎最佳紀錄片獎。《日常對話》不只是首度入選2017年第67屆柏林國際影展「世界電影大觀」單元的台灣電影，如今更是首部獲得泰迪熊獎的台灣紀錄片。導演黃惠偵表示她非常感動，領獎時也開心的表示：「從來沒想過電影會帶我走到這麼遠的地方！」

黃惠偵透過網路向記者表示，這次參加柏林影展，「從頭到尾都像做夢。」據瞭解，《日常對話》在柏林影展有四場放映，每一場票都完售。「德國觀眾的反應跟台灣觀眾一樣都很好，讓我很驚訝。」甚至有觀眾在放映後忍不住上前擁抱她。

《日常對話》是38歲的導演黃惠偵與她的同性戀母親的家庭故事，2016年初曾經剪輯成片長1小時的短版紀錄片《我和我的T媽媽》，後來重新剪輯成88分鐘的長版。去年曾獲得金馬影展觀眾票選最佳紀錄片。

《日常對話》像是一場女兒對母親的漫長告白，透過日常生活的影像和訪談細細的傾訴。黃惠偵從小覺得母親老愛往外跑，只喜歡跟女朋友相處，回到家面對女兒卻非常冷漠。透過鏡頭，她向母親提出心中的疑惑，也才逐漸瞭解母親背負著的故事。監製侯孝賢看了電影之後也表示：「這部一定要上院線。」

由於時差，她受訪時表示媽媽還不知道得獎的消息，「等她起床就告訴她！」。黃惠偵在得獎感言中也表示：「我們來自台灣，一個很小但很美麗的小島，今年我們很有可能會成第一個通過同志婚姻的亞洲國家，謝謝泰迪熊獎把這個獎給了我們，這個獎是屬於台灣所有為了婚姻平權努力的朋友們最好的禮物！」

泰迪熊獎是德國柏林影展在1987年時為了表彰以同志為主題的電影而設立的獎項，可說是同志電影的最高榮譽。每年會從入選柏林影展的電影中，挑選得獎的作品，今年頒發最佳劇情片獎、評審團特別獎以及最佳紀錄片獎。第一部獲得泰迪熊獎的台灣電影是2007年得獎的《刺青》。

(中時)