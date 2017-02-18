曲家瑞曬30年前舊照 網驚呼：「仲基，是你嗎？」
曲家瑞雖身為實踐大學教授，但上節目犀利直率的風格，擄獲不少粉絲的心，常在臉書分享生活點滴的她，昨晚在臉書曬出30年前的舊照片，卻被眼尖網友發現居然撞臉某當紅韓星，立刻引發熱議。
曲家瑞在照片中穿著相當時髦，不僅留著俏麗的短髮，更穿著當時流行的高腰褲，打扮中性的她完全走在流行尖端，尤其那雙修長美腿依舊令人驚艷，與自己作品合影更散發濃濃藝術家氣息，她更標註這是30年前在紐約時拍的照片，直呼自己多年來根本沒變過。
不過卻有網友驚呼，當年容貌神似歐巴宋仲基，直呼「仲基，是你嗎」，她也立刻幽默回應「哈哈哈哈哈~叫我鄭(中基)先生」，也讓人直接點歌要她立刻獻唱「戒情人」。
(中時電子報)
關鍵字：曲家瑞
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