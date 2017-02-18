福建漁船馬祖海上爆炸起火 1失蹤

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中國大陸福建省寧德市霞浦縣一艘漁船昨晚在馬祖島東面約5公里水域爆炸起火。據福建海事局通報，船上9名漁民遇險，其中8人獲救，1人失蹤。

中新社今天報導，福州市海上搜救中心17日晚上8時50分接到「閩霞漁運08783」船東報警。接報後，搜救中心通知東海救助局福州基地、福州市海洋與漁業局、福建省海警一支隊派員前往搜救。

截至17日晚上9時50分，福州市海上搜救中心與船東核實確認，遇險漁民有8人已被附近作業的三艘漁船救起。

目前仍有1名漁民失蹤。獲救漁民說，漁船爆炸時，這名漁民已經重傷在船艙。

福建海事局表示，福州市海上搜救中心已通知專業救助船「東海救113」繼續趕赴事故現場搜救，事故具體原因在調查中。1060218

(中央社)