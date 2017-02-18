白宮紛擾拋腦後 川普重申促進就業
美國總統川普今天把將上任首月的混亂拋諸腦後，造訪波音公司（Boeing）位於南卡羅來納州的工廠，扮演促進美國就業和產業推手的角色。
法新社報導，川普上任後連續3週週末返回佛羅里達住所，順道造訪波音位於北查爾斯頓（North Charleston）廠房，重申競選時提出的創造就業承諾。
川普說：「身為你們的總統，我將盡一切努力發揮美國精神，讓偉大的人民重回工作。這是我們的信念，『買美國貨，美國製造』。」川普誓言要讓美國擺脫依賴進口。
美國失業率目前雖處於5%的低點，薪資也穩定上揚，但去工業化、全球化和自動化等發展，重創美國的心臟地帶。
川普一再表示將善用他的商業頭腦，把商場智慧運用在政壇，讓就業機會回流。
不過，管理不當和醜聞不斷，已經讓上任首月的川普焦頭爛額。在上台以來混亂的4週期間，川普的國安顧問請辭下台，內閣人選退出，施政核心的移民政策也被法院下令暫緩實施，加上一連串破壞性的洩密風波。
川普屬意的人選，退役海軍中將哈沃（Robert Harward）拒接國家安全顧問，國安出現漏洞，加深外界對於白宮陷入紊亂的形象。
川普今天表示，他目前正在考慮4名新國安顧問人選，其中包括代理國安顧問，退役中將凱洛格（Keith Kellogg）。1060218
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。