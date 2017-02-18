白宮紛擾拋腦後 川普重申促進就業

美國總統川普今天把將上任首月的混亂拋諸腦後，造訪波音公司（Boeing）位於南卡羅來納州的工廠，扮演促進美國就業和產業推手的角色。

法新社報導，川普上任後連續3週週末返回佛羅里達住所，順道造訪波音位於北查爾斯頓（North Charleston）廠房，重申競選時提出的創造就業承諾。

川普說：「身為你們的總統，我將盡一切努力發揮美國精神，讓偉大的人民重回工作。這是我們的信念，『買美國貨，美國製造』。」川普誓言要讓美國擺脫依賴進口。

美國失業率目前雖處於5%的低點，薪資也穩定上揚，但去工業化、全球化和自動化等發展，重創美國的心臟地帶。

川普一再表示將善用他的商業頭腦，把商場智慧運用在政壇，讓就業機會回流。

不過，管理不當和醜聞不斷，已經讓上任首月的川普焦頭爛額。在上台以來混亂的4週期間，川普的國安顧問請辭下台，內閣人選退出，施政核心的移民政策也被法院下令暫緩實施，加上一連串破壞性的洩密風波。

川普屬意的人選，退役海軍中將哈沃（Robert Harward）拒接國家安全顧問，國安出現漏洞，加深外界對於白宮陷入紊亂的形象。

川普今天表示，他目前正在考慮4名新國安顧問人選，其中包括代理國安顧問，退役中將凱洛格（Keith Kellogg）。1060218

(中央社)