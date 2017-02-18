小強我不怕 污管清道夫不好當
當污水管線阻塞時，就得靠北市衛工處操作技工胡志忠等清道夫，在忍受屎臭、無懼成千隻蟑螂下解決阻塞問題，工作辛苦又低調，但沒有他們，整個城市就恐無法正常運作。
污水管線佈線是文明國家進步象徵，將家用、商用及工廠用的污水藉由污水管傳遞至處理廠，淨化後再排到海排，避免汙染地球環境。
但管線使用過久就會阻塞，以台北市來說，去年就有4661件清疏，都由北市衛工處操作技工處理，雖然平均年齡都在50歲以上，但只要幾根長長鋼條，他們就能把管線清通。
「工作環境差、技術難度高」這是操作技工們的工作寫照，技工胡志忠說，至少得學三年才能獨立作業，每天接觸蟑螂、老鼠以及屎尿都是家常便飯。
他們工作辛苦又低調，因此很難得到民眾的掌聲，但往往要忍受屎尿等污水惡臭，更要不怕打開管線湧出成群蟑螂的景象。他說，得24小時待命，不管颱風、烈陽都得到場，一清疏就要至少2小時，不少人來幾天就被嚇跑了，辛苦程度難以用言語表達。
北市衛工處操作技工在早年國內污水管線清疏技術還在起步時，幾乎得靠自己摸索學習，這群從20、30歲入行的小夥子，現在都已是身經百戰的好手。
操作技工全盛時期多達80人，但因政策改變，工作外包給委外廠商，技工現在僅剩約20多個。
有28年經驗的技工胡志忠表示，委外廠商一年招標一次，來來去去，要學習到管線清疏的精髓難度高，現在他們工作雖然多是指揮、輔導性質，但遇到困難清疏管線，還是得靠他們出馬。
胡志忠苦笑說，其實最辛苦的還是面對民眾，經常遇到態度不佳的人，不僅會被罵個狗血淋頭，甚至還可能挨打，還得忍受腰傷等職業病。
他說，現在清污水管工作由外包廠商逐漸接手，雖然不捨，但還是會打起精神，盡量傳授所學。
北市衛工處指出，這群人為台灣貢獻良多，可說是管線清疏的專家，不少縣市都特別來取經，民眾遇到公用污水管線阻塞，只要一通電話就會到場，也盼民眾多給與他們鼓勵。1060218
(中央社)
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