多倫多房價飆漲 銀行擔心房市泡沬化

特派員看世界專欄加拿大最近公布最新的人口普查數據和房地產數據報告，其中最讓人關注的，是第一大城多倫多近年來瘋狂飆漲的房市，正處於「泡沫化」邊緣。

「別裝了！多倫多及其周邊城市的房地產市場，正處於泡沫之中。」加拿大5大銀行之一的蒙特婁銀行（BMO）首席經濟學家波特（Douglas Porter）本周直截了當的提出上述看法。

過去幾年，一直有不少國際金融機構在唱衰多倫多漲個不停的房市，但加拿大本國銀行一直都是統一口徑地否認泡沫的存在。而現在波特代表BMO銀行戳破泡沫，自然格外受到矚目。

於此同時，加拿大房地產協會（CREA）公布了2017年第一季度的房地產數據報告，其中，大多倫多地區平均房屋價格比去年同期上漲22.6%，來到70.59萬加元（約合新台幣1665萬元）。

至於加拿大全國的平均房價則是47.03萬元（約合新台幣1100萬元），與去年同期幾乎沒有變化；主要原因是，徵收「海外買家稅」的溫哥華和卡爾加利的房價下跌，與多倫多房價上漲相抵消所致。

多倫多房屋仲介蘇儀欣（Cindy Su）受訪時坦承，多倫多的房市現在真的很「緊繃」，不曉得會不會就要「泡沫化」。市場上要賣的房子很少，房價動輒超過百萬加元，大家還是競相搶標。不久前，有一棟要價119萬加元的老房子，最後竟然以230萬加元售出，買方足足加價111萬加元。

讓蘇儀欣擔心的是，對本地人來說，能夠備足現金買房的人畢竟?不多，以超高價買下房子的人，最後仍得面對銀行全面緊縮房貸條件的現實，等1、2個月之後，交屋時間一到，買方能不能貸到款、有沒有錢交屋，都很難說。

此外，房市過熱，有太多新手考個牌就出來當房屋仲介，市場上既有的規矩都亂了套。華人排隊買房不說，甚至還出現得先「塞紅包」給仲介，才能進新大樓買房的怪象。

「做了房地產這麼年，現在市場變得真的很奇怪，幾乎快要搞不清楚狀況了。」蘇儀欣感嘆，「也許，真的泡沫化也好。」

多倫多的獨棟房屋2016年平均房價77萬加幣，比2012年大漲36%。對許多人來說，獨力在多倫多買房子的可能性似乎愈來愈低；當地的房屋仲介因此看到另類商機，想出了「合力購屋」的新點子，並在最近舉行說明會，設法在房地產市場中開創新局。

房屋仲介蓋納（Lesli Gaynor）向多倫多星報（the Star) 表示，報名參加「合力購屋」說明會的人有2百多位，從首次購屋者到想要換小一點房子的退休人士都有。她希望設計出一個可以「一站式」解決各種問題的仲介網路，包括與銀行貸款部門協商，協助購屋者協調處理各種可能涉及的購屋法律及財務問題。

蓋納說，「合力購屋」其實有點像是一個共同「建立社區」的概念，重點是在幫助人們在這個瘋狂的經濟年代，找出生存之道。

而在房地產市場紊亂、最大城多倫多房市是否泡沫化前景不明之際，加拿大政府在日前公布了最新的人口普查數據，凸顯加拿大幾個大省的房市需求，仍有增無減。

這項5年1度的人口普查數據顯示，加拿大過去5年的人口成長了5%，成長速度是7大工業國之冠。加拿大總人口為3515萬人，過去5年增加170萬人，而在增加的人口中，自然人口增長占3分之1， 其他3分之2的人口增長，全靠移民。

加拿大統計局也預測，等到2036年，每2個加拿大人當中，就會有1個人是移民或是移民子女。屆時，超過1半的移民，會是來自亞洲。

此外，加拿大的移民人口，將持續集中在大都會地區，例如多倫多、蒙特婁和溫哥華。

凡此種種，都讓人忍不住為多倫多的房市未來擔憂。在需求不減的情況下，2017年的多倫多房市勢必仍然火熱。但如果供需不平衡的問題無法及時解決，不論是多倫多房市泡沫化或是移民一輩子買不起房，都不是令人樂見的事。1060218

(中央社)