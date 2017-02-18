土耳其東南部汽車炸彈案　1死17傷

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土耳其東南部桑利烏發省（Sanliurfa）省長辦公室說，在接近敘利亞邊界地區今天發生汽車炸彈爆炸案，造成1名兒童喪生和17人受傷。

法新社報導，省長辦公室說：「有18人被送到醫院，其中1名10歲兒童後來不治喪生。」另外有1名傷者傷勢嚴重。

省長辦公室說，這起爆炸案是發生在維蘭鎮（Viransehir）檢方大樓附近。

稍早，土耳其官方的安納杜魯新聞社（Anadolu）引述省長圖納（Gungor Azim Tuna）的話，死者是1名3歲男童。

報導說，圖納表示，這起「恐怖攻擊」是因一輛滿載爆裂物的停放汽車被人用遙控器引爆引起。

圖納說，檢方宿舍大樓嚴重受損。多安通訊社（Dogan）則說，這個區域的其他建築物和多輛汽車也受到損壞。（譯者：中央社簡長盛）1060218

(中央社)