吳德榮：北部高溫降7度 19日大幅回暖

氣象專家吳德榮表示，今天白天北部高溫較之昨天會降攝氏6、7度，對南部的影響則小；明天至22日氣溫會大幅回升，20日起高溫上探28度。

吳德榮在氣象應用推廣中心「洩天機教室」表示，今天鋒面從北部海面掠過，一小股東北風南下，白天北台灣的氣溫會因雲量增加及微弱的冷空氣而轉涼，昨天高溫達27、28度，一下降了6、7度，變化很大，由於這股東北風很微弱，對於背風面的中南部影響很小。

不過降溫很快就很回升，吳德榮表示，明天上午起至20日轉東南風，明天高溫約可升至25、26度，20日則可回升至27、28度；21日另一小股東北風南下，再轉涼；22日氣溫又大幅回升，高溫可能達28度以上。

吳德榮指出，23日鋒面及源自蒙古的「極地大陸冷氣團」快速南下，氣溫驟降、伴隨降雨，天氣變化很大，提醒民眾注意。24、25日由於水氣很多，容易降雨，感覺會特別濕冷。

吳德榮表示，22、23日之間的天氣變化很大，且這波冷氣團是濕冷的。24、25日的最低溫，台北市約可降至13度左右、中部以北沿海空曠地區低溫約在11度左右，但目前距離時間尚久，尚待觀察。1060218

(中央社)