金正男暗殺案 大馬警方逮捕第4嫌
北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男在馬來西亞機場遭人刺殺事件，大馬警方逮捕第4嫌，1名涉案男特工在吉隆坡落網。
「星洲日報」網路報導，金正男13日上午遇害後，大馬警方先後逮捕29歲越南女子段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）及25歲印尼女子席蒂艾沙（Siti Aishah，譯音）。
馬來西亞警方並於16日逮捕第3嫌、馬來西亞籍男子賈拉魯丁（Muhammad Farid bin Jalaluddin），據信他是印尼籍嫌犯席蒂艾沙的男友。
武吉阿曼警方昨天大馬各州警方發布4名男嫌犯照片後，於午夜再逮捕1男，疑似就是這4名嫌疑人之一。
報導說，最新落網的這名男子持有北韓護照，警方幾乎肯定捉對人，不過至截稿，警方仍在調查。
星洲日報報導，命案發生當天，閉路電視拍到段氏香與1身分不明的嫌疑人一起進入機場，並在案發現場等待金正男，段氏香從後方掐著金正男的頸部，並以布塊捂著金正男頭部，席蒂艾沙則朝金正男臉部噴射毒液。
前各界高度關注刺客使用何種毒性極強毒物，秒殺金正男，諸如懷疑使用蓖麻毒素或河豚毒素等說法眾說紛紜，大馬媒體引述不願透露姓名法醫表示，金正男皮膚沒有明顯外傷，但皮膚出現不尋常的紅色，而且是死於窒息，這些都是山埃（劇毒氫化物）中毒現象。1060218
(中央社)
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