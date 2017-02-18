陳庚金喊能撈就撈 黃重諺：講海鮮？
年金改革引爆公教人員不滿，前行政院人事行政局長陳庚金批評蔡政府推動的年金改革，呼籲現職軍公教「能撈就撈」、「能混就混」，總統府發言人黃重諺回應：是在講海鮮嗎？
媒體報導，全國公教軍警暨退休人員聯合總會16日舉行會員大會，曾任行政院人事行政局長、現任國民黨中評會主席團主席的陳庚金，帶頭高喊推翻政府，甚至呼籲現職軍公教「能撈就撈」、「能混就混」，「大家來拖垮這個政府」，獲台下熱烈迴響。
對此，總統府發言人黃重諺17日回應，這樣的發言，不值得評論。他也很訝異這是出自一位資深主管政府人事制度的前官員口中，黃並反問「他（陳庚金）是在講海鮮嗎？」。
民進黨立委李俊俋則批評陳庚金是最沒資格講這種話的人。陳庚金人事行政局長退休，是84年以前就有的政務官，不但享有18%，還有黨職併公職的年資，三立新聞報導，李俊俋估算，陳庚金月退俸10萬起跳，退休後應該已「撈」了國家上千萬。
(中時電子報)
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