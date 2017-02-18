經典賽》2大咖受傷 多墨兩國損戰力

37歲的貝爾崔，去年打出回春的一季，扛出32轟、104打點。(美聯社資料照)

A.岡札勒斯(中)曾是40轟重炮。(美聯社資料照)

經典賽下月開打，今天先傳出兩個傷兵，一位是遊騎兵三壘手貝爾崔(Adrian Beltre)，另一人是道奇一壘手A.岡札勒斯(Adrian Gonzalez)，將分別影響多明尼加、墨西哥戰力。

貝爾崔因左小腿拉傷，至少休息3周，將缺席經典賽首輪比賽；37歲的貝爾崔，去年打出回春的一季，扛出32轟、104打點；他曾是48轟超級重炮。就算首輪沒上，他也不擔心，「我上屆沒打，他們(多明尼加)照拿冠軍！」

A.岡札勒斯因為過度訓練，右手肘發炎，要徹底休息兩週。他不希望錯過為墨西哥效力的機會。37歲的A.岡札勒斯，去年18轟90打點；2014年單季狂掃116打點，並曾是40轟強打者。

(中時電子報)