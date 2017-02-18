桃市零星H5N2雞鴿死亡 但無H5N6疫情
桃園市零星接獲反映，包括大園老街溪有死亡雞隻及桃園藝文特區有鴿子死亡情事，市府「H5N6高病原性家禽流行性感冒跨局處工作會議」因應，但強調目前桃園市並無H5N6禽流感疫情。
市府表示，2月15日桃園市屠宰場屠檢獸醫師屠後檢查通報1隻土雞屠體異常，經採樣送驗，證實是H5N2型禽流感病毒，較無人禽感染的風險。
農業局表示，為防範H5N2病毒散播，已先行啟動屠宰場半徑3公里內禽場自主消毒及臨床訪視調查，未發現可疑情事。
農業局將督察屠宰場，完成場區清潔及消毒工作，並淨空24小時，另加強執行第二輪屠宰場半徑3公里內家禽場臨床訪視及流行病學調查。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。