桃市零星H5N2雞鴿死亡 但無H5N6疫情

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桃園市零星接獲反映，包括大園老街溪有死亡雞隻及桃園藝文特區有鴿子死亡情事，市府「H5N6高病原性家禽流行性感冒跨局處工作會議」因應，但強調目前桃園市並無H5N6禽流感疫情。

市府表示，2月15日桃園市屠宰場屠檢獸醫師屠後檢查通報1隻土雞屠體異常，經採樣送驗，證實是H5N2型禽流感病毒，較無人禽感染的風險。

農業局表示，為防範H5N2病毒散播，已先行啟動屠宰場半徑3公里內禽場自主消毒及臨床訪視調查，未發現可疑情事。

農業局將督察屠宰場，完成場區清潔及消毒工作，並淨空24小時，另加強執行第二輪屠宰場半徑3公里內家禽場臨床訪視及流行病學調查。

(中時)