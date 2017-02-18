噁！「FBI帥哥」鄧佳華鹹濕染指周子瑜
網路爭議人物「FBI帥哥」鄧佳華，過去鬧過不少事件，還曾上過警局。沒想到這回他把目標鎖定在南韓發展的周子瑜，除了自我感覺良好將兩人關係在臉書上改為「穩定交往中」，他更po出捏造的性愛對話，讓不少網友都怒了！
鄧佳華過去經常在網上曬出超乎常人理解的怪照與影片，沒想到卻因此獲得更多網友關注，不過也因行為脫序，鄧佳華往往會招來謾罵。這回他更因在網上自認與周子瑜交往，還貼出荒唐的鹹濕對話，包含「第一次舔」、「慢慢放進去」等，讓許多粉絲與網友看了都相當不滿。
不過鄧佳華發文已刪，但還是有許多捏造的圖文放在臉書上，日前他還拿著顯示著TWICE成員的手機猛舔，名符其實的「舔屏」，讓網友大呼「好噁！」
(中時電子報)
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