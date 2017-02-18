埔里18度C巧克力 台中旅展吃免驚
「2017台中春季國際旅遊大展」由中台灣業者熱情參與，旅展中南投埔里好山好水好風光旅遊景點，讓民眾詢問度高，全國知名、到埔里必訪的巧克力工房18度C「Feeling18」首次參展，將最具特色的手工巧克力、冰淇淋及奉茶文化，免費喝冷泡茶配巧克力的好康帶到會場。
18度c巧克力工房的商品主要分為兩部分：生巧克力以及不同口味的手工巧克力。生巧克力不同於印象中巧克力的硬脆口感，它的口感柔軟綿密，甜味適中，有65%、75%及85%三種純度可選擇。
旅展期間，業者熱情招待現場民眾品嚐巧克力，感受巧克力工房人員熱情解說，希望以後大家來南投旅遊，到埔里的巧克力工房品嚐到新鮮美味的巧克力，也多了一個地方可以休憩。
(中時)
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