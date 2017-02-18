NBA》談再跟杜蘭特同隊 韋少：時裝周很棒

就算韋斯布魯克怎麼閃避問題，他跟杜蘭特在今年全明星賽的相處仍成焦點。(美聯社資料照)

雷霆韋斯布魯克轉移話題功力有多誇張，看他怎麼回答就知道！當在全明星賽前訪問，被問到再跟杜蘭特當隊友感覺，韋少竟回，「你最喜歡的時尚品牌是什麼？你知道嗎？時裝周一直很棒！」當場令所有媒體完全傻眼。

或許也是美媒自討沒趣，因為韋斯布魯克不只一次強調，不想回答關於杜蘭特問題，所以他會選擇如此回應，也是情也可原，「兄弟！你有看過最新『Public School』服飾嗎？太瘋狂了，他們有全新喬丹帽T，『Gucci』的新款也很棒。」

起碼回到雷霆當前拿到32勝25敗，排在西區第7時，韋斯布魯克終於願意認真一點回答了，「我現在很開心，且在我看來，自己處於一個很好的位置，也很滿意球隊狀況，我很期待繼續往前進。」

其實不只韋斯布魯克，杜蘭特被問到同樣問題時，他的回答也很閃避，「我很興奮來到這裡，有些你們認為很重要的事情，對我來說卻很簡單，我並不認為那麼重要，在此之前一切都是關於籃球或比賽，現在其中參雜其他問題。」

不管韋斯布魯克或杜蘭特怎麼閃避這些問題，媒體與球迷仍很關注他們在今年全明星賽的一舉一動，1個小動作就可能引發不少熱議，就等20日全明星賽開打之後就見分曉了。

(中時電子報)