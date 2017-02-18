小野麗莎獻唱 故宮南院228不打烊
今年228連續假期有4天，故宮南院將打破週一休館的慣例，連假4天都開放參觀；25、26日晚間將舉辦湖畔音樂會，邀請日本天后小野麗莎獻唱。
故宮南院處表示，故宮南院目前有「日本美術之最─東京．九州國立博物館精品展」，展出日本繪畫、佛像雕刻、傳抄的佛經、陶瓷、漆器、屏風等精品共151組件。
南院處指出，這些展件中，有許多日本國寶及重要文化財；另有亞洲織品、亞洲茶文化、日本伊萬里瓷器、和服等精品展出。
此外，25、26日晚間將在南院慶典花園，與嘉義縣政府共同舉辦「2017繽紛亞洲．故宮南院湖畔音樂會」，邀請日本Bossa Nova天后小野麗莎，以及被譽為「東方蝴蝶夫人」的日本聲樂家田村麻子等人獻唱。
故宮南院湖畔音樂會也邀請LANCOME（蘭蔻）「LOVE YOUR AGE」活動大使社會音樂家黃凱盈、男高音王典以及台北愛樂管弦樂團，帶來歌劇選粹與交響樂作品。
南院處指出，日本作曲家涉古牧人將在這次音樂會中，帶來全新改編的台灣歌謠；26日另有愛銳聲室內樂表演，以及一系列的日本電影季影片欣賞，歡迎民眾踴躍參加。1060218
(中央社)
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